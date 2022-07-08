إدراج القمر الصناعي الروسي "Glonass-K" في فهرس الأجسام الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القمر الصناعي "Glonass-K" الذي أطلق من مطار بليسيتسك الفضائي وضع في مداره المحدد وأدرج في فهرس الأجسام الفضائية.

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وصرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، أن قمر الملاحة "Glonass-K" الذي أطلق في الساعة 12.18 بتوقيت موسكو يوم الخميس 7 يوليو 2022 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b من مطار بليستسك الفضائي، قد وضع في مداره المقرر وأدرج في فهرس الأجسام الفضائية لنظام التحكم الروسي في الفضاء.

وتشير وزارة الدفاع الروسية، إلى أن ضباط مركز التحكم بالفضاء الخارجي ، باشروا بتحليل ومعالجة المعلومات المنسقة وغير المنسقة عن القمر Glonass-K و المعجل Fregat بعد وضع القمر في المدار المقرر وانتهاء عملية إزالة المعجل، من أجل متابعتهم بواسطة الوسائل الأرضية للمركز الرئيسي لاستطلاع الوضع الفضائي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية.

والفهرس الرئيس للأجسام الفضائية هو عبارة عن قاعدة بيانات موحدة، تحتوي على معلومات عن كل جسم فضائي يقع على ارتفاع من 120 كيلومترا وحتى 50 ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي