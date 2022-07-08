انفجار صاروخ النقل Minotaur الأمريكي أثناء الاختبارات

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أن صاروخ النقل Minotaur انفجر أثناء عملية إطلاق تجريبية.



ويشير بيان المكتب الإعلامي للقوات الجوية الأمريكية، إلى أنه "لم يصب أحد بأذى، وأن شظايا الصاروخ انتشرت في المنطقة المجاورة لمنصة الإطلاق".

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ويضيف، وقد شكلت لجنة خاصة لتحديد أسباب انفجار الصاروخ.

ويذكر أن صاروخ النقل Minotaur تستخدمه وزارة الدفاع الأمريكية في إطلاق الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية والاستخباراتية.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، أن الهدف من هذه الاختبارات هو لدعم ابتكار جهاز جديد لسلاح الجو الأمريكي يمكن إعادته إلى الأرض، والذي يمكن استخدامه مستقبلا في صاروخ LGM-35 Sentinel الباليستي العابر للقارات.

وكانت القوات الأمريكية قد أجرت في الأسبوع الماضي اختبارا ثانيا لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، ولكن المحاولة باءت بالفشل أيضا كسابقتها.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الاختبارات تجري في إطار برنامج الضربة السريعة غير النووية. ومن المفترض أن تطلق هذه الصواريخ الباليستية من غواصات من طراز فرجينيا.

المصدر: نوفوستي