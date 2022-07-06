استعادة الاتصال بمسبار "ناسا" المتجه نحو مدار القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الأربعاء، استعادة الاتصال بمسبارها الذي أطلقته لاختبار مدار قمري غير متوازن.

وقالت "ناسا" إن الاتصال انقطع بعد اتصال ناجح وآخر جزئي آخر يوم أمس الاثنين، بعد أن غادرت المركبة الفضائية مدار الأرض في طريقها إلى القمر.

أمضت المركبة الفضائية ما يقرب من أسبوع في الدوران حول العالم بعد إطلاقها من نيوزيلندا في 28 يونيو.

القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلا، سيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، وهو المكان الذي تريد "ناسا" وضع محطة "غيت واي" الخاصة بها فيه. ستكون المحطة بمثابة نقطة انطلاق لرواد الفضاء قبل نزولهم إلى سطح القمر.

يوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر وبالتالي يتطلب القليل من المناورة وبالتالي الوقود ويسمح للقمر الصناعي، أو محطة فضائية، بالبقاء على اتصال دائم بالأرض.

المصدر: AP