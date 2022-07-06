سكان الأرض على موعد مع المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من اليوم

أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كورساكوف، أن سكان روسيا وبعض الدول سيكونون قادرين على رؤية المحطة الفضائية في السماء اعتبار من مساء اليوم الأربعاء.

وقال كورساكوف في مقابلة عبر الإنترنت: "سيستمر موسم رؤية محطة الفضاء الدولية تقريبا حتى نهاية يوليو الجاري، قريبا ستبدأ المحطة بالظهور في السماء في فترة المساء، وسيمكن ملاحظتها بشكل جيد في النصف الأول من الليل".

وأضاف "سطوع المحطة في السماء سيضاهي سطوع كوكبي المشتري والزهرة تقريبا، وحركتها السريعة من جهة الغرب إلى الشرق ستجذب انتباه المراقبين".

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وتبعا للجداول الزمنية التي قدمها رائد الفضاء فإن رحلات المحطة فوق مدينتي موسكو وفلاديفوستوك الروسيتين ستبدأ اعتبارا من 6 يوليو الجاري، وستستمر لأسبوع تقريبا، وستمكن سكان المدينتين من رؤية المحطة في السماء حتى الـ 12 من هذا الشهر.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا الرواد الروس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف، ورواد ناسا، تشيل ليندغرين وروبرت هاينز وجيسيكا واتكينز، ورائدة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي.

المصدر: فيستي