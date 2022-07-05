"ناسا": انقطاع الاتصال بمسبار فضائي لاختبار مدار القمر

أعلنت وكالة "ناسا" أنها فقدت الاتصال بمسبار فضائي قيمته 32.7 مليون دولار كان هدفه اختبار مدار القمر، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من استعادة الاتصال به.

بعد اتصال ناجح وآخر جزئي يوم أمس الاثنين، قالت الوكالة إنها لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة "كابستون".

وأفادت المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية سارة فرايزر، بأن المهندسين يحاولون معرفة سبب انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه.

وذكرت أن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر.

يذكر أن القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلا، سيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، حيث تريد "ناسا" تنظيم موقعها في مدار محطة "غيت واي"، التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لرواد الفضاء قبل نزولهم إلى سطح القمر.

المصدر: AP