روغوزين: الرواد الروس سيزورون القاطرة النووية الفضائية الواعدة

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن رواد الفضاء الروس سيزورون قاطرة "زيوس" الفضائية الواعدة.

وفي حديث حول الموضوع قال روغوزين "طاقم محطة ROSS المدارية الروسية سيتمكن من زيارة قاطرة زيوس الفضائية النووية الواعدة، الطاقم سيتوجه من المحطة إلى القاطرة بمركبة مأهولة ليقوم بتشغيل جميع عناصرها قبل تشغيل المفاعل النووي الموجود فيها".

وأضاف "ستكون زيارة القاطرة ممكنة عندما ستكون في مدار آمن على ارتفاع 800 كلم عن سطح الأرض، الرواد سيقومون بنشر المعدات اللازمة فيها لتخفيض درجات الحرارة الزائدة التي ستنجم عن عمل مفاعلها".

وأشار روغوزين إلى "أن الرحلات الفضائية المأهولة إلى الفضاء السحيق لن تكون ممكنة عبر المركبات ذات المحركات النفاثة التقليدية لأنها لن تكون قادرة حتى على القيام بالمرحلة الأولى من هذه الرحلات، لذا برزت الحاجة لدى روسيا لتطوير محطة مدارية وقاطرة فضائية نووية جديدتين".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت عام 2020 أنها وقعت عقودا مع مكتب "أرسينال" الروسي للتصاميم التقنية بهدف تطوير قاطرة فضائية نووية يمكن استعمالها لنقل الحمولات إلى الفضاء السحيق، وقدرت قيمة العقود حينها بـ 4.17 مليار روبل.

وفي ديسمبر من العام نفسه أشار مدير المؤسسة، دميتري روغوزين" إلى أن القاطرة المذكورة من المفترض أن تبدأ أولى مهمامها في الفضاء عام 2030.

المصدر: فيستي