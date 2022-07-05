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تأجيل الإطلاق الأول لصاروخ Vega-C الأوروبي الجديد

الفضاء

تأجيل الإطلاق الأول لصاروخ Vega-C الأوروبي الجديد
youtube/VideoFromSpace
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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Vega-C الجديد ستؤجّل مدة أسبوع عن الموعد الذي أعلنت عنه سابقا.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "نظرا لظروف الطقس في منطقة الإطلاق تقرر تأجيل الإطلاق الأول لصاروخ Vega-C من 7 يوليو إلى 13 يوليو الجاري، وستنفذ عملية الإطلاق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ سيحمل إلى مدارات الأرض قمر LARES-2 التابع لوكالة الفضاء الإيطالية والذي سيستخدم لوضع خرائط للأرض، كما سيحمل 6 أقمار صناعية صغيرة تم تطويرها من قبل الجامعات الأوروبية.

ويعتبر Vega-C نسخة مطورة عن صواريخ Vega الفضائية الخفيفة التي تستخدم من العام 2012، كما يمتلك هيكلا أكبر، وقدرات أفضل للحركة، ويبلغ طول هذا الصاروخ 35 مترا، ويستطيع نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2.2 طن إلى مدارات تبعد 700 كيلو متر عن الأرض.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ الجديد من المفترض أن يحصل مستقبلا على  وحدة Space Rider القابلة للاستخدام 6 مرات، والتي يمكنها البقاء مدة شهرين في الفضاء ومن ثم العودة إلى الأرض بعد إطلاقها.

المصدر: فيستي

 

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