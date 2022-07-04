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رئيس ناسا يخشى توسع الصين خارج الأرض

الفضاء

رئيس ناسا يخشى توسع الصين خارج الأرض
Globallookpress
المركبة الصينية "يوتو2" على سطح القمر
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قال بيل نيلسون، رئيس ناسا، إن على الولايات المتحدة أن تشعر بالقلق بسبب العواقب المحتملة لتحقيق الصين لبرنامجها القمري.

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وأعرب نيلسون في مقابلة مع صحيفة Bild، عن مخاوفه من احتمال "سيطرة" الصين على القمر.

ويقول، "يجب أن نكون قلقين جدا من احتمال هبوط الصين على القمر وتعلن "هذا يعود لنا، وعليكم الابتعاد".

ووفقا له، فإن برنامج الفضاء الصيني "عسكري" في جوهره.

ويضيف نيلسون، سيتدرب رواد الفضاء الصينيين على سطح القمر على تدمير الأقمار الصناعية التابعة للبلدان الأخرى.

المصدر: نوفوستي

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