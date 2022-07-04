احتفاء إماراتي بنجاح مهمة "سيريوس 21" الفضائية

احتفى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي بنجاح أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء في "سيريوس 21"، وبارك لقيادة وشعب الإمارات هذا الإنجاز.

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وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في تدوينة على "تويتر" قائلا: "نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة (سيريوس 21)، وهي أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء. انطلقت المهمة في 4 نوفمبر 2021 واستمرت لمدة 240 يوماً في موسكو، بمشاركة صالح العامري ورواد محاكاة من روسيا وأميركا. إنجاز جديد يسجَل لأبناء الإمارات وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء".

يأتي ذلك بعد أن أعلن المركز المتخصص يوم الأحد انتهاء "المهمة رقم واحد"، من "مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وتحقيق أهدافها بنجاح كبير، وذلك ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة (سيريوس21)، التي انطلقت 4 نوفمبر 2021، وامتدت ثمانية أشهر بهدف دراسة المشكلات الطبية الحيوية والنفسية لدى البشر، الناجمة عن العزلة في الفضاء وتقييد الحركة، وشارك في المهمة رواد محاكاة فضاء من روسيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".

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يشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المهمة تأتي "لدعم المجتمعات العلمية ومراكز الأبحاث محلياً وعالمياً، حيث ستنعكس مخرجات المهمة إيجاباً على جهود البحث العلمي، خصوصاً أن العامري أجرى 70 تجربة خلال مدة المهمة، بينها خمس مشاركات من أربع جامعات إماراتية، تغطي مجالات علم وظائف الأعضاء وعلم النفس وعلم الأحياء".

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء، قد "أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في (المهمة رقم واحد) من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء في فبراير 2020، حيث تلقى 172 طلباً للانضمام له، فيما خضع المُتقدمون لعمليات تقييم صارمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وصولاً لاختيار صالح العامري وعبدالله الحمادي، ليبدآن المهمة الإماراتية الأولى لمحاكاة الفضاء".

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ونقل عن رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، قوله إن "الدعم الكبير الذي توفره القيادة الإماراتية، لتطوير قطاع الفضاء، يشكل الأساس لرؤية دولة الإمارات لتحقيق الإنجازات المتتالية في مجال الدراسات الفضائية، وذلك لجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء، والذي يسهم كثيرا بمخرجاته في تغيير مستقبل البشرية نحو الأفضل".

وأشار في هذا السياق إلى أن "أبناء الإمارات يثبتون مرة أخرى مدى كفاءتهم وقدراتهم، التي أصبح يشهد لها العالم في قطاع الفضاء"، ولفت إلى أن "النجاحات المتواصلة لمختلف مشروعات الإمارات، سنعمل على تحقيقها من خلال مشروعاتنا القادمة".

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كما رأى أن "رائد محاكاة الفضاء الإماراتي صالح العامري يضيف تجارب جديدة للمشروع الإماراتي في قطاع الفضاء، بفضل جهوده ومثابرته التي أوصلتنا إلى نجاح هذه المهمة".

وأوضح أن "مشاركة الإمارات في هذه المهمة، مع أربعة رواد محاكاة الفضاء من معهد الأبحاث الطبية والحيوية في موسكو ووكالة الفضاء الأميركية، تؤكد على الثقة الكبيرة التي يضعها العالم في قدرات كوادرنا الوطنية، وتعكس مدى الإسهامات التي تضيفها المشروعات الوطنية في قطاع الفضاء، لخدمة البشرية وإفادة المجتمع العلمي العالمي".

المصدر: الإمارات اليوم