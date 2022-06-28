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وكالة الفضاء الأوروبية تنوي مناقشة مسألة إعادة معدات ExoMars

الفضاء

وكالة الفضاء الأوروبية تنوي مناقشة مسألة إعادة معدات ExoMars
Globallookpress
كوكب المريخ
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أعلن جوزيف أشباخير، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، أنه ينوي مناقشة مسألة إعادة المعدات، التي كان من المقرر استخدامها في بعثة ExoMars.

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ويضيف رئيس الوكالة، "القسم الأكبر من معدات وأجهزة ExoMars موجود في إيطاليا بما فيها أجهزة روسية. كما لدينا معدات وأجهزة في روسيا. ونحن نريد مناقشة ما يجب عمله. فأوروبا تريد إعادة أجهزتها والروس يريدون إعادة معداتهم".

ويذكر أن مجلس إدارة وكالة الفضاء الأوروبية كان قد أعلن أنه يستحيل التعاون مع "روس كوسموس" في مهمة ExoMars، بسبب الأحداث في أوكرانيا. وأن الوكالة ستلتزم بصورة كاملة بجميع العقوبات المفروضة على روسيا.

ولكن قبل أسبوع أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن وكالة الفضاء الأوروبية تواصل مناقشة مسألة تنفيذ مهمة ExoMars مع المؤسسة.

المصدر: نوفوستي

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