"روس كوسمسوس" تحقق قفزة في إنتاج محركات الطيران والمعدات الإلكترونية

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين أن مؤسسته تشهد نموا ملحوظا في مجال إنتاج محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال روغوزين: "نما حجم إنتاج المحركات الفضائية في الشركات التابعة لروس كوسموس بشكل حاد، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتاج محركات الطائرات".

وأضاف "مجال إنتاج المحركات ينمو لدينا بقوة، لقد أوقفنا تصدير المحركات الفضائية للولايات المتحدة، وانخفض حجم الطلبات، لكن من جهة أخرى اخترنا العمل على موضوع زيادة إنتاج محركات الطائرات PD-8 و PD-14 و PS-90.. لدى مؤسستنا أيضا طلبات مسبقة لمعدات الطاقة، وكجزء من آلية الإنتاج المتنوع قامت روسكوسموس بصنيع الحاضنات التي تستعمل لرعاية الأطفال الخدّج، وأنتجنا أجهزة تنظيم ضربات القلب الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعي للمستشفيات، وهذه المعدات تلقى طلبا جيدا من قبل العملاء".

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وكان مدير مركز الإنتاج المتنوع في مؤسسة "روس كوسموس" فيتالي شيفتسوف، قد أشار في وقت سابق إلى أن المؤسسة تخطط لاستحداث منشأة خاصة تعمل ضمن آلية موحدة لإنتاج المعدات الطبية.

المصدر: فيستي