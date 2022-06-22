بيلاروس تقدم لـ"روس كوسموس" 29 مرشحا للقيام برحلة فضائية

اقترحت أكاديمية العلوم البيلاروسية على مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية 29 مرشحا بيلاروسيا للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء 21 يونيو "روس كوسموس". وقال البيان الذي نشرته على "قناة "تليغرام" التابعة لها: "أرسلت أكاديمية العلوم البيلاروسية في 14 يونيو قائمة بـ29 مرشحا بيلاروسيا للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية".

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وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن خطوات لاحقة ستدرس على هامش معرض "الأمن القومي، بيلاروس – 2022" لصناعة الأمن والذي سيقام قريبا في عاصمة بيلاروس مدينة مينسك.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف في 12 أبريل الماضي مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين بتنظيم رحلة فضائية سيقوم بها رائد بيلوروسي على متن مركبة فضائية روسية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وطلبت "روس كوسموس" من الجانب البيلاروسي أن يقدم المرشحين قبل 15 يونيو الجاري، مع العلم أن الرحلة الفضائية يجب أن تتحقق الخريف المقبل.

المصدر: تاس