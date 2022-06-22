Success Rockets الروسية تعلن عن موعد إطلاق أول أقمارها الصناعية

أعلنت شركة Success Rockets الروسية الخاصة عن الموعد الذي ستطلق فيه أول قمر صناعي قامت بتجميعه محليا.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للشركة، أوليغ منصوروف: "تخطط Success Rockets لإطلاق أول قمر صناعي قامت بتجميعه محليا عام 2023.. لا نملك أقمارا عاملة في مدارات الأرض حاليا، لكننا نسعى لأن نطلق العام القادم أول قمر قام خبراؤنا بتجميعه بقدرات محلية".

وأضاف "نحن نتحدث عن قمر صغير الحجم من نوع CubeSat سيخصص للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، نحن نجمع هذا القمر حاليا من مكونات منتجة في روسيا وفي بلدان أخرى.. ولهذا الغرض نستكمل استحداث مكتب تصاميم جديد مختص بالأقمار الصناعية، لدينا الآن عدة طلبات تجارية نقوم بتنفيذها في هذا المجال".

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وكانت Success Rockets قد أعلنت العام الماضي أنها تعمل أيضا على تطوير نموذج لقمر صناعي سيستخدم لمراقبة الغازات التي تؤثر على الاحتباس الحراري، وأن هذا القمر سيحصل على أجهزة قادرة على قياس محتويات ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروجين وغيرها من المواد في الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: فيستي