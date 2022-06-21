شركة روسية تعلق تصنيع صاروخ فضائي لكوريا الجنوبية

علقت شركة Success Rockets الروسية تعاونها مع كوريا الجنوبية بعد إدراجها على قائمة البلدان غير الصديقة لروسيا.

أعلن ذلك مدير عام الشركة، أوليغ منصوروف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية وقال:" إننا علقنا التعاون مع كوريا الجنوبية والسبب هو إدراجها على قائمة البلدان غير الصديقة لروسيا".

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وحسب، منصوروف فإن عملية تصنيع صاروخ Stalker مستمرة. وأوضح قائلا إن تكنولوجيا إنتاج الصاروخ تابعة للشركة الروسية فقط. ونحن سنبحث عن شركاء في بلدان أخرى تهتم بإنتاج الصاروخ في مصلحتها ومصلحة روسيا لأننا نريد بالدرجة الأولى التركيز على إنتاج المعدات اللازمة لنا".

ومضى قائلا:" حتى لو أنتجنا الصاروخ في مصلحة كوريا الجنوبية لَما سلمناها التكنولوجيات الصاروخية".

يذكر أن المكتب الصحفي لشركة Success Rockets الروسية المتخصصة في إنتاج الصواريخ الفضائية كان قد أفاد في يناير الماضي بأن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة Sewon E&C الكورية الجنوبية بشأن تأسيس أول شركة روسية كورية فضائية خاصة ستقوم بإنتاج صاروخ Stalker ثلاثي المراحل.

المصدر: تاس