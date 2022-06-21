"روس كوسموس" تُجري محادثات مع منغوليا بشأن إرسال رائدة منغولية إلى الفضاء

تبحث مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية والوزارة المنغولية للرقمنة والاتصالات إمكانية إرسال رائدة منغولية إلى مدار الأرض.

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جاء ذلك في بيان نشرته الاثنين المؤسسة الروسية. وأشار البيان إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية والوزارة المنغولية للرقمنة والاتصالات تبحثان في الوقت الراهن إمكانية التعاون الروسي المنغولي في مجال الفضاء، بما في ذلك إعداد رائدة الفضاء المنغولية للرحلة الفضائية.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن المؤسسة الروسية رسمت احتمالات محتملة لإعداد رائدة الفضاء المنغولية.

ويخطط الجانبان لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال دراسة واستخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية.

وقد تم تسليم مشروع المذكرة للجانب المنغولي.

يذكر أن وكالة Montsame للأنباء كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس المنغولي، خوريلسوخ أوخنا، أعلن في اللقاء برواد الفضاء الروس أن المحادثات تجري حاليا بشأن الرحلة الفضائية الروسية المنغولية المشتركة.

المصدر: تاس