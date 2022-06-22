شركة روسية بصدد إنشاء مطار فضائي في كينيا

تجري في الوقت الراهن محادثات بين شركة Success Rockets الروسية والوكالة الفضائية الكينية بشأن إنشاء منصة لإطلاق الصواريخ من شاطئ المحيط الهندي في كينيا.

أعلن ذلك الثلاثاء 21 يونيو مدير عام الشركة، أوليغ منصوروف.

إقرأ المزيد

وحسب، مدير عام الشركة فإن كينيا فيها مواقع على شاطئ المحيط الهندي يمكن استئجارها أو الحصول على رخصة باستثمارها، وقال: "سبق لنا أن اتصلنا بالوكالة الفضائية الكينية بهذا الشأن".

وأضاف منصوروف قائلا:" قبل تحقيق الخطط الخاصة بإنشاء مطار فضائي خارج روسيا يجب الانتهاء من تصميم الصاروخ الفضائي الذي يعمل عليه الأخصائيون في الشركة في الوقت الراهن".

وأوضح قائلا: "وفقا لمكان المطار الفضائي ستدخل تعديلات في تصميم الصاروخ، إذ أنه من الواضح للجميع أن المناخ في منطقة مطار "فوستوتشني" الروسي في سيبيريا يختلف عن المناخ في المنطقة الاستوائية".

يذكر أن شركة Success Rockets الروسية تخطط لإطلاق أول صاروخ لها إلى مدار الأرض بحلول عام 2024.

المصدر: تاس