كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي مرة أخرى

أعلنت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية قررت تأجيل إطلاق صاروخها الفضائي المحلي الصنع حتى يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري.

وقال بيان صادر عن المعهد الكوري الجنوبي لأبحاث الفضاء "يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي (5:10 بتوقيت موسكوس)، تم الانتهاء من تجهيز صاروخ Nuri، ونقل الصاروخ إلى قاعدة الإطلاق، وثبت بشكل عمودي استعدادا لإرساله إلى مدارات الأرض".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ من المفترض أن يطلق يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، من مطار نارو الفضائي الكوري الجنوبي، تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت موسكو)، وليس من المستبعد أن تؤجل عملية الإطلاق مرة أخرى إذا كانت الظروف الجوية غير مناسبة في منطقة الإطلاق.

وكان من المخطط أن يطلق الصاروخ المذكور في 15 يونيو الجاري، لكن العملية أجلت إلى اليوم التالي بسبب الرياح الشديدة في منطقة الإطلاق، وأثناء التحضيرات اكتشف الخبراء مشكلة فنية في مؤشرات الضغط بخزانات الصاروخ لذا تقرر تأجيل الإطلاق حتى 21 يونيو، واعيد الصاروخ حينها لاستبدال بعض معداته.

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وبدأت كوريا الجنوبية بتطوير هذا النوع من الصواريخ منذ العام 2010، وجهزتها بمحركات محلية الصنع، وأنفقت نحو 1.79 مليار دولار على هذا المشروع.

وفي أكتوبر الماضي نفذت كوريا الجنوبية عملية إطلاق لصاروخ من نوع Nuri ، وعملت جميع أنظمة الصاروخ بشكل طبيعي أثناء رحلته إلى مدارات الأرض، ولكن لم تتمكن المرحلة العليا من الصاروخ من وضع نموذج القمر الصناعي الذي حملته حينها في مداره الفضائي المطلوب، وهذه المرة من المفترض أن يحمل الصاروخ الكوري الجنوبي أقمارا صناعية حقيقية.

المصدر: تاس