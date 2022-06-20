"سبيس إكس" تعلن عن إطلاق قمر اتصالات أمريكي جديد

أعلنت شركة "سبيس إكس" عن نجاحها بإطلاق قمر اتصالات أمريكي جديد إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "نفذت سبيس إكس يوم الأحد 19 يونيو الجاري عملية إطلاق لصاروخ فضائي من نوع Falcon 9، وحمل هذا الصاروخ إلى مدارات الأرض قمر Globalstar FM15 الأمريكي المخصص للاتصالات".

وأضاف البيان "جرى إطلاق الصاروخ والقمر من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا تمام الساعة 00:27 بالتوقيت المحلي (7:27 بتوقيت موسكو)، وسينضم هذا القمر إلى مجموعة أقمار Globalstar الأمريكية التي يبلغ عددها 24 قمرا، والتي أطلقت إلى مدارات الأرض القريبة عام 2013".

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وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي استخدم في عملية الإطلاق عادت للأرض بعد دقائق من انفصال المرحلة العليا عنها، وهبطت على منصة Just Read the Instructions العائمة في المحيط الأطلسي، وأن هذه المرحلة كانت قد استخدمت سابقا في 8 عمليات إطلاق فضائي.

المصدر: تاس