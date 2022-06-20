"روس كوسموس" مستعدة لإطلاق قمر صناعي أوكراني

قد يطلق القمر الصناعي الأوكراني "ليبيد" إلى الفضاء في أي لحظة مناسبة.

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صرح بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية دميتري روغوزين في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية. وقال:" سنكون مستعدين لإطلاق القمر الصناعي في الوقت المناسب. وستنتظر "روس كوسموس" إلى أن يظهر صاحبه الحقيقي وربما في الأراضي الأوكرانية المحررة، وبعد ذلك سنتخذ قرارا بموعد إطلاق القمر الصناعي الأوكراني".

وأوضح روغوزين أن القمر الصناعي الأوكراني "ليبيد" لا يزال يحفظ في "روس كوسموس" وأجهزته كلها في حالة تقنية جيدة.

يذكر أن قرارا بتصنيع وإطلاق القمر الصناعي "ليبيد" للاتصالات كان قد اتخذ في إطار تحقيق مشروع إنشاء منظومة الاتصالات الفضائية الأوكرانية.

وقد وقعت الوكالة الفضائية الأوكرانية عام 2009 اتفاقية مع شركة MDA الكندية بشأن إنتاج القمر الصناعي وإنشاء البنية التحتية المساعدة لاستخدامه في الأراضي الأوكرانية.

أما شركة "أنظمة الأقمار الصناعية" الروسية فتقوم بأداء مهام المقاول الفرعي للمشروع وتتحمل مسؤولية إنتاج القمر الصناعي وتصنيع أجهزته.

وكان يفترض أن يطلق القمر الصناعي "ليبيد" عام 2011، لكن تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة لأسباب مختلفة.

المصدر: تاس