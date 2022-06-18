دراسة غريبة.. 4 حضارات مُعادية للبشر قد تكون "كامنة" في مجرتنا درب التبانة

أشارت دراسة حديثة إلى احتمالية وجود 4 حضارات فضائية بدرب التبانة قد تكون مُعادية للبشر ويمكنها غزو كوكبنا الأرض إذا استطاعت.

ويعرف العلماء أن مجرة درب التبانة هي موطن لملايين الكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة، لكن بحثا جديدا نُشر في قاعدة البيانات arXiv، أفاد بأن 4 من هذه الكواكب تقريبا قد تأوي حضارات غريبة شريرة، من شأنها أن تغزو الأرض.

الدراسة الجديدة للباحث ألبرتو كاباليرو، طالب الدكتوراه في جامعة فيغو في إسبانيا، تناقلتها مواقع علمية هامة، منها موقع Livescience، والذي ورد فيه قول الباحث الإسباني "إن هذه الدراسة تحاول تقديم تقدير لانتشار الحضارات المعادية خارج كوكب الأرض من خلال استقراء احتمالية أننا، بصفتنا الحضارية البشرية، سنهاجم أو نغزو كوكبا خارج المجموعة الشمسية".

يُذكر أن دراسة سابقة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية The Astrophysical Journal، بحثت في العدد المحتمل لحضارات قد تكون ذكية وموجودة خارج كوكب الأرض في مجرة درب التبانة، ووجدت أن هذا العدد يمكن أن يصل إلى 36 حضارة ذكية على كواكب شبيهة بالأرض يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة أو أكثر وتدور حول نجوم شبيهة بالشمس، استنادا إلى عوامل مختلفة منها تاريخ تشكل النجوم، ومدى شيوع النجوم الغنية بالمعادن مثل الشمس، واحتمال استضافة النجوم لكواكب شبيهة بالأرض في مناطقها الصالحة للحياة.

إذن...

ما احتمال تواجد حضارات مُعادية للبشر في مجرتنا؟

وما احتمال وصول هذه الحضارات إلينا في حال تواجدها؟

وأسئلة أخرى ناقشناها خلال لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، من عمان في الأردن.

لمتابعة اللقاء كاملا: