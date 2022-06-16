"سبوتنيكس" الروسية تستعرض نماذج لأقمارها الصناعية في منتدى بطرسبورغ الدولي

استعرضت شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة نموذجا لأحد أبرز أقمارها الصناعية خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي استعرضت شركتنا نموذجا لقمر Orbicraft-Zorkiy المخصص لاستشعارالأرض عن بعد، النموذج عرض في جناح (صنع في روسيا) بقسم (أفضل 6 شركات تكنولوجية روسية)".

وأشار البيان إلى أن القمر الذي عرض نموذجه في المنتدى يعمل حاليا في مدارات الأرض بشكل جيد.

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وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "سبوتنيكس"، فلاديسلاف إفانينكو: "قمر Orbicraft-Zorkiy يمكن أن يصبح جزءا من منظومة أقمار روسية قد تستخدم في تقديم البيانات لحركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية، ويمكنه استقبال إشارات الإنترنت العلية السرعة من المحطات الأرضية".

ومن جهته قال، نيكولاي بوجيدايف، رئيس مجموعة Sitronics Group التي تتبع لها الشركة المذكورة: "هذا القمر هو نموذج واضح تجتمع فيه التكنولوجيا المتطورة الصغيرة الحجم والمنتجة بكلفة قليلة نسبيا، Orbicraft-Zorkiy أثبت إمكانيات الأقمار الصناعية الروسية الصغيرة على استشعار الأرض عن بعد والتقاط صور عالية الدقة لسطحها".

وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدورته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: فيستي