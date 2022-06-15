تركيا تخطط لزيادة عدد أقمارها الصناعية في مدارات الأرض

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تخطط لزيادة عدد أقمارها الصناعية المتواجدة في مدارات الأرض.

وفي حديث لقناة NTV قال أردوغان: "في يناير 2023 سنطلق قمر IMECE الوطني للمراقبة، والذي طوره مهندسون أتراك، وفي منتصف 2023 سنطلق قمر Turksat 6А أيضا، وبهذا سيرتفع عدد أقمارنا الصناعية الموجودة في الفضاء إلى 10 أقمار".

وأضاف "سلطات بلادنا بدأت ما يسمى بالتعبئة الرقمية، وبفضل تقنيات الأقمار الصناعية وأمور أخرى ستنتقل بلدنا إلى مواقع الريادة في مجال الابتكار- بدءا من مجالات الذكاء الاصطناعي وانتهاء بأمور الأمن السيبراني .. نحن ننفذ برنامجنا الفضائي الوطني، وواجبنا أن نحمي مصالح بلادنا في الفضاء كما نفعل ذلك على الأرض وفي البحر وفي الجو".

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وتعمل تركيا بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، وأطلقت إلى الفضاء أقمارا صناعية ومعدات لمراقبة الأرض مجهزة بأجهزة ومستشعرات مختلفة، وفي المرحلة الحالية تواصل تطوير أقمارها الصناعية العسكرية، كما تستعد لإرسال رائد لها إلى الفضاء.

المصدر: تاس