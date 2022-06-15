ماسك: "ستارشيب" ستكون جاهزة للتحليق المداري في يوليو المقبل

أفاد مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك" الثلاثاء 14 يونيو بأن نموذج مركبة " ستارشيب" الفضائية يمكن أن يحقّق أول رحلة في مدار الأرض في يوليو المقبل.

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وقال في مدوّنته على "تويتر":"ستارشيب" ستكون جاهزة في يوليو، مجيبا عن سؤال وجّهه إليه أحد المستخدمين عن جاهزية المركبة الفضائية للتحليق إلى مدار الأرض. وأضاف أنه قد فحص مساء الاثنين سير التحضيرات لإطلاق المركبة.

يذكر أن ماسك كان قد صرح في وقت سابق أن "سبيس إكس" تخطط لإطلاق مركبة "ستارشيب" إلى مدار الأرض في شهر مايو.

جدير بالذكر أن "ستارشيب" هي مركبة متعددة الاستخدام تخصص للقيام برحلات فضائية إلى المريخ وتتسع لـ100 شخص.

وسبق لنماذج المركبة أن قامت أكثر من مرة برحلات اختيارية، لكنها تحققت داخل حدود الغلاف الجوي للأرض. ولم تؤد الرحلة الأخيرة فقط التي تحققت في مايو عام 2021 إلى انفجار المركبة.

المصدر: تاس