شركة روسية تبتكر محركا صغيرا عديم الدوران للروبوت الفضائي

قامت شركة "تقنيات أندرويد" الروسية المعروفة بتصميم روبوت "فيودور" الفضائي بتطوير محرك كهربائي جديد.

وذلك في إطار مشروع " تيليدرويد" المتخصص في تصميم روبوتات ستعمل في الفضاء المكشوف.

وصرح ناطق باسم الشركة الثلاثاء 14 يونيو لوكالة "تاس" الروسية أن المحرك الجديد يعد أخف محرك ضمن المحركات التي تقوم مغناطيسه بأداء وظيفة العضو الدوار.

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وأضاف قائلا: "إن بعض التكنولوجيات التي ابتكرناها لمشروع " تيليدرويد" تتمتع في الوقت الراهن بطلب في مختلف الصناعات. وقد تم على سبيل المثال تصميم محرك Drive 38*12 الكهربائي، بصفته أصغر محرك ضمن أسرة المحركات عديمة الدوران.

وأشار الناطق إلى أن إنتاج مكوّنات للروبوتات وطنية الصنع يعد أمرا في غاية الأهمية.

وعلى وجه الخصوص تم إصدار برنامج تطوير مكوّنات الروبوتات الذي يتضمن المتطلبات المطروحة أمام تصنيع الروبوتات الفضائية وذلك في إطار كونسورتيوم "تقنيات الروبوت وأنظمة القيادة الذكية".

المصدر: تاس