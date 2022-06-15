كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الفضائي قريبا

أعلنت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق صاروخ فضائي محلي الصنع قريبا.

وتبعا للوكالة فإن "السلطات الكورية الجنوبية قررت تأجيل عملية إطلاق صاروخ Nuri الفضائي المحلي الصنع من يوم الأربعاء15 يونيو الجاري إلى يوم الخميس 16 يونيو، وذلك بعد أن توقع الخبراء هبوب رياح قوية في منطقة مطار نارو الذي سيطلق منه الصاروخ".

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وكانت كوريا الجنوبية قد نفذت في أكتوبر الماضي عملية إطلاق لصاروخ من نوع Nuri ، وعملت جميع أنظمة الصاروخ بشكل طبيعي أثناء رحلته إلى مدارات الأرض، ولكن لم تتمكن المرحلة العليا من الصاروخ من وضع نموذج القمر الصناعي الذي حملته حينها في مداره الفضائي المطلوب، وهذه المرة من المفترض أن يحمل الصاروخ الكوري الجنوبي أقمارا صناعية حقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد بدأت بتطوير هذا النوع من الصواريخ منذ العام 2010، وجهزت هذه الصواريخ بمحركات محلية الصنع، وأنفقت نحو 1.79 مليار دولار على هذا المشروع.

المصدر: تاس