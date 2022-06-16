رائد بيلاروسي سيقوم برحلة فضائية قصيرة خريف عام 2023

سيحقّق رائد فضاء بيلاروسي في خريف عام 2023 رحلة فضائية قصيرة إلى المحطة الفضائية الدولية وسيعود إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 23".

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، دميتري روغوزين، وقال إن هذا الأمر سيجعل أحد أفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية يبقى في المحطة ليعود إلى الأرض في وقت متأخر.

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يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 23" الفضائية المأهولة الروسية ستصل المحطة الفضائية الربيع المقبل برواد الفضاء الـ3 أوليغ كونونينكو، نيقولاي تشوب، أندريه فيدياييف الذين يتلقون الآن دورة التدريب في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو.

أما رائد الفضاء البيلاروسي الذي لم يكشف اسمه إلى حد الآن فسيعود إلى الأرض بالمركبة نفسها وذلك بعد أن يمكث في المحطة الفضائية فترة قصيرة.

فيما أعلن، دميتري رزوغوزين أن "روس كوسموس" لم يتلق إلى حد الآن قائمة برواد الفضاء البيلاروس المرشحين للقيام بالرحلة الفضائية.

وأضاف أن مركز "غاغارين" يجب أن يتلقى لغاية 15 يونيو الجاري القائمة التي تضم ما لا يقل عن 20 مرشحا بيلاروسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف "روس كوسموس" في 12 أبريل الماضي بتنظيم رحلة فضائية لرائد فضاء يمثّل جمهورية بيلاروس الصديقة.

المصدر: تاس