الرواد الروس يبدأون الخريف المقبل بتشغيل الطابعة ثلاثية الأبعاد على متن المحطة الفضائية

أعلن مراسل وكالة "تاس" على متن المحطة الفضائية الدولية أوليغ أرتيميف أن رواد الفضاء الروس سيقومون بتشغيل الطابعة ثلاثية الأبعاد بعد وصول مركبة "سويوز – 22" المأهولة إلى المحطة.

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وحسب، أرتيميف فإن أنواعا أولى للعمل على استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد يخطط لتنفيذها في الفترة ما بين وصول مركبة "سويوز – 22" المأهولة وعودة مركبة "سويوز-21" إلى الأرض.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مركبة "سويوز -22" المأهولة ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 سبتمبر المقبل.

وسيضم طاقم مركبة "سويز– 22" المأهولة الرواد سيرغي بروكوبيوف، دميتري بيتيلين، آنا كيكينا. وفي حال يتخذ قرار بتحليق، آنا كيكينا، على متن مركبة " دراغون" الأمريكية المأهولة سيحل محلها رائد "ناسا" فرانسيسكو روبيو.

المصدر: تاس