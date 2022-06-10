"روس كوسموس" تبدّد أسطورة استقلال الشركات الفضائية الخاصة

تعد الشركات التي تمثّل الفضاء الخاص الأمريكي شركات مقاولة للبنتاغون أو شركات تتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية المركزية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

إقرأ المزيد

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي اتخذت قرارا بتوسيع استخدام الأقمار الصناعية التابعة للشركات الخاصة بغية استطلاع الأوضاع في أوكرانيا.

وقال روغوزين في قناة "تليغرام" التابعة له إن استقلال الشركات الفضائية الخاصة هو أسطورة من السهل تبديدها، إذ أنها تعمل تحت ستار " الشركات المستقلة الخاصة"، بينما في الواقع تتجسس تلك الشركات لصالح الاستخبارات الأمريكية أو تنفذ أوامر صادرة عن البنتاغون.

وأشار روغوزين على سبيل المثال إلى شركة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك التي تنمو على حساب الاستثمارات الحكومية التي تبلغ 20 مليار دولار وليس على حساب صاحبها.

المصدر: تاس