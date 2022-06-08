"سبيس إكس" تطلق قمرا مصريا

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صاروخا من نوع "فالكون 9" حمل إلى المدار قمر Nilesat 301 المصري للاتصالات.

وتم إطلاق الصاروخ من المطار الفضائي برأس كانافرال في ولاية فلوردا الأمريكية عند الساعة 17:04 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (الساعة 00:04 ليلة الخميس بتوقيت موسكو).

ومن المتوقع نقل القمر المصري الذي يزن نحو 4.1 طن إلى المدار على ارتفاع 35.8 ألف كلم فوق سطح الأرض.

وكانت المرحلة الأولى من هذا الصاروخ قد استخدمت في 6 عمليات إطلاق، وتعتزم "سبيس إكس" إعادتها إلى الأرض مجددا بعد إيصال القمر إلى المدار.

ومن المخطط لهبوط المرحلة الأولى على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

المصدر: تاس