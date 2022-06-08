مركبة Dragon الأمريكية قد تطلق نحو المحطة الفضائية أواخر الشهر الجاري

أعلنت وكالة ناسا أن إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon 2 نحو المحطة الفضائية الدولية لن يتم قبل أواخر يونيو الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تتوقع ناسا وشركة سبيس إكس إن إطلاق مركبة الشحنCargo Dragon 2 التي ستنقل بضائع إلى المحطة الفضائية الدولية لن تطلق قبل 28 يونيو الجاري.. كان من المقرر أن تطلق المركبة في 10 يونيو لكن العملية أجّلت بعد أن اكتشف الخبراء تراكيز مرتفعة من بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول من محرك الدفع الصغير".

وتبعا للوكالة فإن المركبة من المفترض أن تحمل إلى المحطة نحو 3 أطنان من الحمولة التي تشمل إمدادات لرواد الفضاء، ومعدات للتجارب العلمية منها معدات لدراسة العواصف الترابية على سطح الأرض، وكذلك أحياء دقيقة تعيش في التربة يفترض أن تجرى عليها دراسات لمعرفة تكييفها في ظروف انعدام الجاذبية، كما ستنقل المركبة مركّبات بوليميرية قد تستخدم مستقبلا في بناء قواعد على سطح القمر، ومواد ومعدات لإجراء التجارب العلمية التي تتعلق بشيخوخة الجهاز المناعي.

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وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن الفنيين وأثناء تحضير المركبة المذكورة للإطلاق وتزويدها بالوقود كانوا قد اكتشفوا تراكيز مرتفعة من بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول من محرك الدفع الصغير، لذا أجّل موعد إطلاق المركبة الذي كان مقررا في 10 يونيو الجاري.

المصدر: فيستي