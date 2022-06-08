شركة S7 Space الروسية الخاصة تعلّق مشروع تصنيع صاروخ فضائي خفيف متعدد الاستخدام

علقت شركة S7 Space الروسية المشروع الخاص بتصميم صاروخ فضائي خفيف متعدد الاستخدام.

وقال ناطق باسم الشركة الخاصة إنه تم تعليق المشروع بسبب عجز الشركة عن استقطاب استثمارات جديدة.

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وأضاف الناطق أن الشركة الخاصة اضطرت إلى تقليص عدد العاملين فيها. وقد غادرها 30 موظفا من أصل 100 موظف.

مع ذلك فإن شركة S7 Space الخاصة لا تزال تعمل على تطوير بعض المسارات التكنولوجية، وبصورة خاصة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد واللحام.

يذكر أن شركة S7 Space كانت قد أعلنت في سبتمبر عام 2020 أن مركزها للتصاميم قد باشر بتصميم صاروخ فضائي خفيف تعود مرحلته الأولى إلى الأرض.

وأوضحت أن التكنولوجيات التي سيتم تطويرها يمكن أن تستخدم فيما بعد عند تصميم صواريخ متوسطة ستطلق من المطار الفضائي العائم.

وكان مدير إدارة التصاميم التكنولوجية، أرسيني كيساريف، قد صرح في يناير الماضي لوكالة "تاس" الروسية أن إدارته تخطط لأن تبدأ عام 2022 باختبار خزانات الوقود للصاروخ متعدد الاستخدام.

المصدر: تاس