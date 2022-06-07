روغوزين يؤكد قدرة خبراء "روس كوسموس" على إدارة التلسكوب الألماني

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن خبراء المؤسسة لن يتلفوا التلسكوب الألماني eROSITA في المرصد الفضائي Spektr-RG بعد تشغيله.

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ويشير روغوزين ردا على قلق أكاديمية العلوم الروسية بشأن تشغيل التلسكوب الألماني من قبل الجانب الروسي بصورة صحيحة، في الوقت الذي هو من تصميم وتشغيل الجانب الألماني، "لم يوقف الألمان تشغيل التلسكوب، بل الخبراء الروس أوقفوه، بناء على طلب من الجانب الألماني. وأن عملية تجميع المرصد الفضائي Spektr-RG جرت في المؤسسات الروسية ومن قبل المهندسين الروس. كما أن إطلاقه تم بواسطة صاروخ روسي. وكل ما يحتاجه علماء الفلك الروس هو عمل هذا المرصد، وليس قطعة حديد تحلق على بعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض".

ويضيف روغوزين، نتائج عمل المرصد Spektr-RG ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مهمته رصد الظواهر في الفضاء البعيد، التي يمكن أن تؤثر كثيرا "بما في ذلك سلبا في الحياة على الأرض".

ويقول، "لذلك يجب أن نتوقف عن الرقص على أنغام هستيريا "الشركاء" الغربيين والمتعاونين معهم. يكفي أن نشير إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية دمرت مهمة استكشاف المريخ المشتركة ExoMars، التي كانت جاهزة تمامًا للإطلاق في سبتمبر. والآن يريدون تدمير Spektr-RG أيضًا".

ويضيف، يجب أن يخدم المرصد الفضائي العلم و"ليس أهواء السياسيين الأوروبيين التافهين غير المبدئيين".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"