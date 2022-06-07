قررت ناسا تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية بسبب ارتفاع مستوى تركيز بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول للمحرك.





ويشير موقع ناسا، إلى أنه خلال تزويد المركبة "دراغون" بالوقود، اكتشف المهندسون ارتفاع مستوى بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول من محرك الدفع الصغير.

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وجاء في الموقع، "قررت ناسا وشركة سبيس إكس إلغاء إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 هذا الأسبوع في إطار المهمة 25 التجارية لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية".

ويذكر أن ناسا قررت في وقت سابق تأجيل إطلاق فالكون 9 من يوم 9 يونيو إلى يوم 10 منه لأسباب فنية.

والآن بعد اكتشاف ارتفاع مستوى بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول من محرك الدفع الصغير. أضطر خبراء ناسا إلى تفريغ الوقود والمؤكسد لتحديد السبب وإجراء الاختبارات. وجاء في البيان: "بمجرد تحديد المصدر والسبب الدقيق لارتفاع مستوى هذا البخار، سيحدد خبراء ناسا وسبيس إكس ويعلنون عن موعد جديد لإطلاق الصاروخ".

ومن المنتظر أن تحمل المركبة "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية حوالي 3 أطنان من البضائع - مواد غذائية ومعدات من ضمنها أجهزة لمراقبة العواصف الترابية على سطح الأرض ومواد أولية للتجارب. وكذلك الأحياء المجهرية الموجودة في التربة لمعرفة سلوكها في ظروف انعدام الجاذبية.

المصدر: tass