اكتشاف "أرض فائقة" خارج المجموعة الشمسية أكبر بأربع مرات من كوكبنا!

شوهدت "أرض عملاقة" جديدة أكبر بأربعة أضعاف من كوكبنا، وهي تدور حول نجم على بعد 36.5 سنة ضوئية فقط.

واكتشف الكوكب الخارجي، الذي سُمي Ross 508b، في ما يسمى بالمنطقة الصالحة للحياة لقزم أحمر خافت يدور حوله كل 10.75 يوما. وهذا أسرع بكثير من مدار الأرض البالغ 365 يوما، لكن النجم الذي يدور حوله Ross 508b أصغر بكثير وأخف من شمسنا.

وعلى الرغم من التواجد في منطقة "المعتدل" هذه - حيث لا يكون الجو حارا جدا ولا باردا جدا لوجود الماء السائل - يعتقد الخبراء أنه من غير المحتمل أن يكون صالحا للحياة كما نعرفها.

ولكن بناء على ما هو معروف عن حدود الكتلة الكوكبية، فمن المرجح أن يكون العالم الجديد أرضيا، أو صخريا، تماما مثل الأرض، وليس غازيا.

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واكتشف فريق دولي من علماء الفلك Ross 508b باستخدام المرصد الفلكي الوطني لتلسكوب سوبارو الياباني في هاواي.

ووصف في ورقة بقيادة عالم الفلك هيروكي هاراكاوا.

ويدور Ross 508b حول نجم M-dwarf قريب معروف باسم Ross 508، ولهذا السبب أطلق عليه اسمه.

وقال الباحثون: "أظهرنا أن M4.5 القزم Ross 508 لديه دورية RV كبيرة في 10.75 يوما مع أسماء مستعارة محتملة عند 1.099 و0.913 يوما. وهذه الدورية ليس لها نظير في قياس الضوء أو مؤشرات النشاط النجمي، لكنها مناسبة بشكل جيد من قبل مدار كبلر بسبب كوكب جديد، Ross 508b".

وتتمثل التقنية الرئيسية للعثور على الكواكب الخارجية في طريقة العبور، وهو ما يستخدمه تلسكوب TESS التابع لناسا لصيد الكواكب الخارجية، وكذلك كبلر قبله.

ويشير الاكتشاف الجديد إلى أن عمليات المسح المستقبلية للسرعة القطرية في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء لديها القدرة على الكشف عن عدد كبير من الكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم قاتمة.

ونُشر البحث في منشورات الجمعية الفلكية اليابانية، ومتوفر على موقع arXiv.

المصدر: ديلي ميل