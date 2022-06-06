مركبة Blue Origin تنجح بإيصال سياح جدد إلى مدارات الأرض

أعلنت شركة Blue Origin عن نجاح الرحلة السياحية التي أطلقت فيها مركبة New Shepard إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "نجحت مركبة New Shepard التابعة لشركتنا بإتمام رحلة فضائية جديدة نقلت فيها سياحا إلى مدارات الأرض، المركبة أطلق يوم السبت 4 يونيو الجاري من مطار فضائي بالقرب من فان هورن في تكساس، تمام الساعة 8:26 بالتوقيت المحلي (16:26 بتوقيت موسكو)، وارتفعت بالصاروخ الحامل لها إلى علو 100 كلم تقريبا، وبعدها انفصلت عن الصاروخ ليعود الأخير إلى الأرض، وثم عادت المركبة لتتبعه بعد عدة دقائق، رحلة المركبة استغرقت أكثر من 10 دقائق بقليل تقريبا".

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وأضاف البيان "الرحلة التي جرت مؤخرا كانت خامس رحلة لـ New Shepard إلى الفضاء، وقبلها كانت قد نفذت هذه المركبة رحلة سياحية في ماري الفائت، و3 رحلات في يوليو وأكتوبر وديسمبر العام الماضي".

وتبعا لـ New Shepard فإن المركبة حملت على متنها في رحلتها الأخيرة كلا من: المستثمر، إيفان ديك، ورجال الأعمال والمغامرين، هاميش هاردينغ، وجيسون روبنسون، وفيكتور فيسكوفو، والموظفة السابقة في ناسا كاتيا إتشاساريتا، والمهندس البرازيلي فيكتور كوريا إسبانيا، ومع هذه الرحلة أصبحت إتشاساريتا البالغة من العمر 26 عاما أصغر أمريكية تذهب إلى الفضاء.

المصدر: تاس