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روسيا تطلق قمرا صناعيا أنغوليا جديدا في سبتمبر المقبل

الفضاء

روسيا تطلق قمرا صناعيا أنغوليا جديدا في سبتمبر المقبل
Sputnik
صورة أرشيفية
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يخطط لإطلاق القمر الصناعي الأنغولي للاتصالات في مطلع ديسمبر المقبل. صرح بذلك مصدر في القطاع الفضائي الصاروخي الروسي يوم 5 يونيو لوكالة "تاس" الروسية.

وقال إن روسيا وأنغولا اتفقتا على تصنيع قمر صناعي أنغولي آخر للاتصالات من طراز "أنغوسات - 1" بدلا من القمر الصناعي "أنغوسات – 1" الذي انقطع الاتصال به بعد إطلاقه يوم 26 ديسمبر عام 2017 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

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وتولت شركة "ريشيتنيف" الروسية لأنظمة الأجهزة الفضائية بقرار من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية تصنيع وإطلاق قمر أنغولي جديد سيحل محل القمر الصناعي المفقود.

وكانت الشركة الروسية قد أرسلت إلى شريكها الأجنبي تصاميم مكوّنات القمر الصناعي  لتركّب فيه أجهزة ترحيل الإشارات التي سيعتمدها القمر الصناعي الأنغولي لتقديم خدمات الاتصال والإذاعة في مجالي الترددات " С "  و"Ku".

المصدر: تاس

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