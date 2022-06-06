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نجاح التحام مركبة مأهولة صينية مع المحطة الفضائية

الفضاء

نجاح التحام مركبة مأهولة صينية مع المحطة الفضائية
infochina.ru
رواد الفضاء الصينيون الـ3
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نجحت يوم الأحد 5 يونيو مركبة "شانجو – 14" المأهولة بـ3 رواد فضاء على متنها في الالتحام مع المحطة الفضائية الصينية.

أفاد بذلك التلفزيون المركزي الصيني، مشيرا إلى أن رواد الفضاء الصينيين الـ3 قد انتقلوا من المركبة المأهولة إلى المحطة الفضائية.

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وحسب التلفزيون الصيني فإن عملية الالتحام مع وحدة  "تانخا" الفضائية التابعة للمحطة الصينية تحققت الساعة 17.42 يوم 5 يونيو بتوقيت بكين (الساعة 12.42 بتوقيت موسكو)، واستغرق تحليق المركبة المأهولة في مدار الأرض قبل التحامها بالمحطة نحو 7 ساعات.

 وضم طاقم المركبة المأهولة رائدي الفضاء، جان دون وتساي سو جي، وكذلك رائدة الفضاء ليو

جان، وهي أول امرأة في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الصينية.

يذكر أن صاروخ "Long March 2F" الصيني بالمركبة الفضائية المأهولة أطلق من مطار "تسو تسوبانغ"  في شمال البلاد الساعة 10.44 بالتوقيت المحلي (الساعة 05.44) بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس

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