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روغوزين يأمر بتشغيل التلسكوب الألماني في مرصد Spektr-RG

الفضاء

روغوزين يأمر بتشغيل التلسكوب الألماني في مرصد Spektr-RG
Globallookpress Rosatom/via Globallookpress.com
المرصد الفضائي Spektr-RG
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أمر دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، بتشغيل تلسكوب eROSITA الألماني في مرصد Spektr-RG الفضائي.

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ويشير روغوزين في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية، إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" ستعيد تشغيل التلسكوب الألماني eROSITA في مرصد Spektr-RG الفضائي، الذي أوقفه الزملاء الألمان.

ويقول، "لقد أصدرت التعليمات بشأن بدء العمل على إعادة تشغيل التلسكوب الألماني في المرصد Spektr-RG ليعمل إلى جانب التلسكوب الروسي ART-XC".

ووفقا له، هذا ضروري للعلم. وليس لمن قرروا إيقاف عمل هذا التلسكوب لأسباب سياسية.

ويذكر أن الجانب الألماني أوقف عمل التلسكوب eROSITA بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما تسبب في خسائر كبيرة لمؤسسة "روس كوسموس". لذلك تعتزم المؤسسة تقديم فاتورة إلى الجانب الألماني، عن هذه الخسائر، بالإضافة إلى ذلك ، كان لا بد من تغيير برنامج المراقبة الخاص بـ Spektra-RG. بحسب روغوزين.

المصدر: نوفوستي

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