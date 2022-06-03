شاحنة فضائية روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

التحمت مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-20" اليوم بقطاع "زفيزدا" الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وقالت وكالة "تاس" نقلا عن المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية المأهولة إن الشاحنة الفضائية الروسية التحمت بالمحطة الساعة 16.02 بتوقيت موسكو، وذلك بعد قيامها بدورتيْن حول الكرة الأرضية.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الالتحام تحققت أوتوماتيكيا بإشراف الأخصائيين في مركز إدارة الرحلات المأهولة من جهة ورواد الفضاء الروس، أوليغ أرتيميف ودينيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف من جهة أخرى.

المصدر: تاس