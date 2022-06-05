روفر Perseverance يتتبع ولادة سحب كبيرة من الغبار على سطح المريخ

تتبع فريق العلماء الذي يحكم السيطرة على روفر Perseverance المريخي عملية تشكل 4 أعاصير غبار صغيرة (" شياطين الغبار")

وكذلك 3 سحب كبيرة في الـ216 يوما الأولى لعمل الروفر المريخي على سطح المريخ.

وقال ناطق باسم "ناسا" إن أحد تلك "الشياطين" قد ألحق أضرارا بمستشعرات الريح في الروفر.

نقلت "ناسا" عن موظفها، مانوئيل دي لا توري هواريس قوله:" جمعنا خلال الأشهر الأولى للعمل كمية هائلة من المعلومات عن تصرف الغبار على المريخ. وسمحت لنا القياسات التي أجريناها بتقييم كثرة ظهور "شياطين الغبار" وسحب كبيرة من الغبار في منطقة حفرة "يزيرو" حيث هبط في يوليو عام 2020 روفر Perseverance.

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وسجلت القياسات التي أجرتها مستشعرات الروفر مرور 4 "شياطين" بمختلف مناطق الحفرة كل يوم، بما فيها تلك "الشياطين" التي نشأت بالقرب المباشر من الروفر.

بينما اكتشف العلماء أن السحب الأقل كثافة التي صعدت من وقت إلى آخر إلى الغلاف الجوي للمريخ تضمنت كمية أكبر من جسيمات المادة، مقارنة بـ"شياطين الغبار"، الأمر الذي يدل حسب، دي لا توري هواريس، على أن سحب الغبار تعد مصدرا رئيسيا للغبار في الغلاف الجوي للمريخ.

يذكر أن الروفر المريخي الخامس لـ"ناسا" Perseverance هبط على سطح المريخ بنجاح في فبراير عام 2021، ثم أطلق إلى الغلاف الجوي المريخي مروحية Ingenuity.

ويتوقع ألا يدرس الروفر خصائص رواسب الصخور فحسب بل ويجمع عيناتها التي ستنقلها إلى الأرض بعثة فضائية مشتركة لـ"ناسا" والوكالة الفضائية الأوروبية سترسل إلى المريخ بحلول عام 2026.

المصدر: تاس