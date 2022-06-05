شركة روسية خاصة بصدد اختبار صاروخ فائق الخفة بمساعدة "روس كوسموس"

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية وشركة "المبادرة التكنولوجية القومية" أن تبدأ عام 2024 اختبارات الصاروخ فائق الخفة وكذلك وحدة التسريع التي تخصص لنقل قمر صناعي من مدار إلى آخر.

وذلك في إطار مسابقة "إيرونت" التكنولوجية.

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جاء ذلك في بيان نشره على موقع "روس كوسموس" مدير المسابقات التكنولوجية في معهد Up Great العلمي التقني يوري مولوديخ.

وقال إن الاختبارات الأرضية للصاروخ تنطلق عام 2024. أما الاختبار الفضائي للصاروخ فسيبدأ بعد اختتام اختباراته على الأرض.

وقالت نائب مدير إدارة البرامج المستقبلية، أوكسانا فولف إن "الصاروخ سيطلق من مطار "فوستوتشني"، وأوضحت أنه غالبا ما تستخدم الشركات الخاصة الأجنبية البنية التحتية الحكومية لإطلاق صواريخها باعتبار تلك التجربة أفضل وأرخص من إنشاء مطارات فضائية خاصة. سيكون مطار "فوستوتشني" على الأرجح بوابة إلى الفضاء بالنسبة إلينا".

يذكر أن المسابقات التكنولوجية مثل مسابقة "إيرونت" التي يجريها معهد Up Great العلمي التقني منذ عام 2018 تعتبر وسيلة لدعم المشاريع المستقبلية، وإنها عبارة عن مباريات هندسية مفتوحة تتسابق فرق المهندسين في إطارها في محاولة اجتياز حاجز تكنولوجي ما.

المصدر: تاس