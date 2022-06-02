روسيا تعلن قريبا عن مستقبل عمل "مسبارها الكوني"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها ستعلن في القريب العاجل عن خطتها بشأن عمل مسبار Spektr-RG الفضائي.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، دميتري روغوزين: "يصرّ الخبراء الروس على استمرار عمل تلسكوب eROSITA الموجود في مسبار Spektr-RG، روس كوسموس ستتخذ قرارها بهذا الشأن في المستقبل القريب".

وكتب روغوزين في قناته على تليغرام "على الرغم من مطالبة ألمانيا بإيقاف عمل إحدى التلسكوبين الموجودين في مسبار Spektr-RG، يصر الخبراء الروس على ضرورة عملهما معا، سنتخذ القرارات اللازمة فيما يخص عمل المسبار قريبا".

وكان المدير العلمي لمشروع مسبار Spektr-RG، رشيد سيوناييف قد ذكر في وقت سابق أن " تلسكوب eROSITA الألماني الموجود في المسبار يعمل في الوضع الآمن أو ما يسمى safe mode، من المهم ألا يتم إيقافه بشكل كامل وإلا سيصعب جدا إعادة تشغيله لاحقا".

وبدوره أشار مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين إلى "أن الجانب الألماني أعلن عن قراره بإيقاف عمل تلسكوب eROSITA الموجود في المسبار المذكور والذي يعد مشروعا مشتركا بين روسيا وألمانيا، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا، وبعدها بدأ العلماء الروس بوضع خطة لعمل المسبار تعتمد على تلسكوب ART-XC الروسي الموجود فيه".

تجدر الإشارة إلى أن مسبار Spektr-RG كان قد طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: تاس