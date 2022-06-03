شركتان أمريكيتان بصدد تصميم بزات فضائية جديدة

كلّفت وكالة "ناسا" الأمريكية شركتي Collins Aerospace و Axiom Space بتصميم البزات الفضائية للجيل الجديد.

أعلنت ذلك رئيسة مركز "ليندن جونسون" الفضائي في ولاية تكساس، فانيسا وايتش. وحسب وايتش فإنه يخطط لاستخدام البزات الفضائية من الجيل الجديد في المحطة الفضائية الدولية وكذلك في إطار برنامج "أرتميس" القمري.

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وجاء في بيان صحفي نُشر على موقع ناسا الإلكتروني أن البزات الفضائية الجديدة ستسمح لرواد الفضاء الأمريكيين الخروج من المحطة إلى الفضاء المكشوف في المدار المنخفض للأرض وكذلك دراسة سطح القمر.

وليس من المستبعد، حسب الموظفة الفضائية، أن تختار ناسا نهاية المطاف بزة فضائية واحدة من الاثنتين. وأشارت واتش إلى أن البزات الفضائية ستخضع لاختبارات في أثناء تطويرها بغية الحصول على ترخيص باستخدامها.

وحسب ممثلي الشركتيْن اللتين وقعتا اتفاقية تصميم البزات الفضائية يمكن تعديلها بناء على طول قامة رائد فضاء ومواصفاته البدنية. وإضافة إلى ذلك يفترض أن تصميم البزات الفضائية الجديدة سيضمن استخدامها دون عوائق من قبل النساء.

وحسب موقع ناسا فإن اتفاقية تصميم البزات الفضائية تقضي بتخصيص مبلغ قدره 3.5 مليار دولار، بينما لم يذكر ناطق باسم "ناسا" أي مبلغ ستتقاضاه كل من الشركتيْن.

المصدر: تاس