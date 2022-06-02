 
مباشر

التجارب العلمية الروسية في الفضاء قد تسفر عن ظهور معجون أسنان يستعيد ميناها

الفضاء

التجارب العلمية الروسية في الفضاء قد تسفر عن ظهور معجون أسنان يستعيد ميناها
novosti-kosmonavtiki.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5ib

يختتم الأخصائيون الروس في يونيو الجاري دراسات متعلقة بابتكار معجون مستخدم لاستعادة مينا الأسنان.

 وتجري تلك الدراسات بناء على نتائج التجربة التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية، وفي حال نجاح الدراسات سيكون المعجون جاهزا لاختبارات سريرية.

إقرأ المزيد
رواد الفضاء الروس يزرعون بروتين متحور
رواد الفضاء الروس يزرعون بروتين متحور "أوميكرون"

أعلن ذلك المدير الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions الروسية، يوسف خسواني، الذي قال:" نجري الآن اختبارات من شأنها التأكد من عدم تغير مواصفات المادة التي دخلت مكوّنات معجون الأسنان مع مرور الوقت، بما في ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة. وفي حال نجاح الدراسات سننتقل إلى اختبارات سريرية".

وبحسب خسواني فإن المواد المستخدمة في معجون الأسنان تعتبر ابتكارا مشتركا لشركة  3D Bioprinting Solutions ومعهد " بايكوف" الروسي للتعدين. وربما لن تسفر الدراسات عن ظهور معجون أسنان فحسب بل ومواد أخرى ستستخدم لعلاج الأسنان.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا