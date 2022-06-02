"روس كوسموس" لم تتخذ بعد قرارا بشأن ميل مدار المحطة الفضائية الروسية

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، سيرغي كريكاليوف، أن قرارا بميل مدار المحطة الفضائية الروسية لم يتخذ بعد.

وسيتم اتخاذه أثناء إعداد المشروع التنفيذي للمحطة. والمقصود بالأمر هو خياران: إما سيكون ميل مدارها كما هو الآن في المحطة الدولية عن طريق فصل بعض مكوّنات القطاع الروسي عن المحطة الدولية أو سيتغير ميلها لتغطي المحطة الروسية أراضي البلاد كلها، بما فيها منطقة القطب الشمالي.

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وقال كريكاليوف إن لكل من الاحتمالين إيجابيات وسلبيات ويعطي البعض الأولوية للاحتمال الثاني، لكن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أن المحطة الفضائية الروسية الجديدة ستكون قادرة على استقبال بعثات فضائية طويلة الأمد، لكن استخدامها الأساسي غالبا ما سيكون في نظام أوتوماتيكي.

فيما صرح ناطق باسم "روس كوسموس" أن قرارا نهائيا بموعد نشر المحطة الفضائية الروسية في مدار الأرض سيتم تحديده أثناء إعداد مشروعها التصميمي.

المصدر: تاس