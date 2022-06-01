روسيا لم تحدد بعد موعد انسحابها من برنامج المحطة الفضائية الدولية

أعلن دميتري ستروغوفيتس، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه لا يوجد إلى الآن قرار بشأن موعد انسحاب روسيا من برنامج المحطة الفضائية الدولية.

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ووفقا لصحيفة "موسكوفسكي كومسموليتس"، أعلن ألكسندر سيرغييف رئيس أكاديمية العلوم الروسية يوم 26 مايو 2022 في اجتماع مجلس الفضاء التابع للأكاديمية، أن قرار إنهاء عمل محطة الفضاء الدولية قد اتخذ بالفعل ويجري النقاش حول شكل وبنية المحطة الوطنية الجديدة.

ويضيف، "القرار النهائي بشأن موعد نشر المحطة الفضائية الروسية الجديدة سيتخذ كجزء من العمل على مسودة تصميمها. وحتى تلك اللحظة، ستعمل "روس كوسموس مع الشركاء في المحطة الفضائية الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "إينيرغيا" لإنتاج الصواريخ الفضائية تعمل حاليا على وضع التصميم الأولي لمحطة الفضاء الوطنية الجديدة "روس"، وسوف يتخذ القرار خلال ذلك، بشأن موضعها، هل تبقى في نفس مدار المحطة الفضائية الدولية أم على خطوط عرض أعلى بميل 97 درجة، لرؤية القطب الشمالي ومراقبة الطريق البحري الشمالي.

المصدر: نوفوستي