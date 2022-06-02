"روس كوسموس" توسّع تعاونها مع الجامعات الروسية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن مؤسسة "روس كوسموس" تعمل على خطط لتوسيع تعاونها مع الجامعات في البلاد.

وحول الموضوع قال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجامعة تومسك الحكومية الروسية "في إطار تعاون جامعتنا مع مؤسسة روس كوسموس ومع شركة Agat التابعة لها تخطط جامعتنا لافتتاح مرافق جديدة معنية بتطوير الصناعات الفضائية".

ومن جهته قال مدير معهد التكنولوجيا الكيميائية التابعة للجامعة، أليكسي كنيازيف: "تقوم جامعتنا حاليا بالتعاون مع شركة "Agat" للعمل على عدة مشاريع، منها مشروع افتتاح قسم تابع لمؤسسة روس كوسموس في الجامعة".

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وتبعا لكنيازيف فإن جامعته كانت قد وقعت اتفاقية مع "Agat"، وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بإجراء أعمال بحث وتطوير مشتركة، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة لصالح مؤسسة "روس كوسموس"، كما يخططان لافتتاح مختبرات ومراكز بحثية وتعليمية مشتركة تابعة للجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" كانت قد تعاونت مع العديد من الجامعات الروسية في مجالات تطوير تقنيات وصناعات الفضاء، وتحضّر لإطلاق قمر صناعي صغير كان قد طوره طلاب من جامعة "ريشيتنيوف" الحكومية في البلاد.

المصدر: فيستي