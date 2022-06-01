شاحنة فضائية روسية تغرق في المحيط

ستغرق اليوم شاحنة "بروغريس إم إس" الفضائية الروسية التي أنقذت عدة مرات المحطة الفضائية الدولية من الاصطدام مع نفايات فضائية، في القسم غير الصالح للملاحة للمحيط الهادئ.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال:" يتوقع أن تنفصل الشاحنة الفضائية في 1 يونيو الجاري، وفقا لبرنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية، عن وحدة "زفيزدا" التابعة للقطاع الروسي في المحطة.

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وستبدأ عملية إغراق الشاحنة الساعة 11.01 بتوقيت موسكو، ويتوقع أن يتم فصل محركاتها الساعة 14.11 يوم 1 يونيو، ثم ستدخل الشاحنة الفضائية الساعة 14.53 الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي وستغرق الساعة 14.53 مكونات الشاحنة غير القابلة للاحتراق في منطقة المحيط الهادئ غير الصالحة للملاحة البحرية التي تبعد 7200 كيلومتر عن مدينة سانتياغو التشيلية.

يذكر أن شاحنة "بروغريس إم إس" الفضائية تفسح مجالا لشاحنة "بروغريس إم إس – 20" الفضائية الروسية التي يتوقع أن تطلق في 3 يونيو الجاري من مطار "بايكونور" وتلتحم في اليوم نفسه مع المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس