الصيف يعود إلى موسكو والأرض تتفادى "الشتاء النووي"

شاهد البعض في سماء صباح يوم 31 مايو نجوما متساقطة تضيء لثوان معدودة وتختفي فورا.

لكن سماء موسكو كانت مغطاة ذلك اليوم بالغيوم بسبب الربيع البارد والممطر. فعجز غالبية سكانها عن تقييم كمية النجوم المتساقطة وكثرة ظهورها.

وهي شهب تشبه تلك التي تسقط من السماء بكثرة في أغسطس كل عام.

لكن العلماء توقعوا أن يشهد مايو الماضي أمطار النيازك ما يمكن أن يجعل الصيف في روسيا باردا وغير مشمس كذلك.

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وقال مدير المختبر في جامعة "إيركوسك" بسيبيريا، سيرغي يازوف إن سبب ذلك هو مذنب "شواسمن – واخمن" الذي انقسم عام 1995، متسببا بظهور سرب من جسيمات عديدة صغيرة الحجم تهاجم الآن الأرض وتغطي سماءها وتسرق حر الشمس، الأمر الذي يمكن أن يسبب ما يسمى بـ"الشتاء النووي" لفترة ما.

لكن سقوط الشهب اللامعة، حسب يازوف، لن يؤثر على الطقس في موسكو. ولكي يحدث ذلك من الضروري أن يزداد قوة بمقدار ملايين المرات، كما يحدث مثلا أثناء ثوران بركان كبير يمكن أن يغطي ضوء الشمس.

إلا أن العلماء أخطأوا حين توقعوا سقوط عشرات النجوم في ثانية، بينما سقط في الواقع نجمان في دقيقة. وهذا العدد غير كاف لتبريد الصيف الروسي.

"لا خوف عليهم ولا هم يحزنون!" الصيف الدافئ والمشمس يعود إلى موسكو. والأرض تجنبت "الشتاء النووي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا