صعوبات كبيرة ستواجه ناسا في تنفيذ خطة ترك المحطة الفضائية الدولية عام 2028

أعلن بول مارتن كبير مدققي الحسابات في ناسا، أن استمرار تشغيل المحطة الفضائية الدولية يتطلب نفقات باهظة وتجديد أجهزتها.



ويشير مارتن في تقريره النصف سنوي، إلى أن ناسا سوف تواجه صعوبات كبيرة خلال تنفيذ برنامج الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى المحطة الفضائية التجارية بحلول عام 2028.

إقرأ المزيد

وجاء في التقرير، "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ناسا سوف تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ خطتها بشأن الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى المحطة الفضائية التجارية على مدار أرضي منخفض بحلول عام 2028".

ويؤكد مارتن في تقريره على أن الدراسة "قيمت التكاليف المطلوبة لمواصلة تشغيل المحطة وصيانتها، و كذلك المخاطر المحتملة على بنيتها، وكيف تستخدم ناسا المحطة الفضائية الدولية، وخطط الوكالة لاستخدام مدار أرضي منخفض تجاريا".

ويشير التقرير، إلى أنه من أجل استمرار تشغيل المحطة الفضائية الدولية يجب أن تخضع لعمليات صيانة مكلفة وتجديد أجهزتها واكتشاف الشقوق التي في وحدة خدمة المحطة.

وتجدر الإشارة، إلى أن روبين غاتينيز ، مدير برامج ناسا، أعلن أن الولايات المتحدة تأمل في بدء عملية الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى المحطة الفضائية التجارية في عام 2028. مع أن الحكومة الأمريكية وافقت في نهاية عام 2021 على تشغيل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030 . وقد أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا، تأمل السلطات الأمريكية أن تستمر روسيا في المشاركة ببرنامج المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030.

المصدر: tass